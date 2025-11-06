«Ее имя сохранится в истории Башкирии»: ушла из жизни экс-глава Госкомюстиции Башкирии республики Наиля Галеева

Вчера, 5 ноября, на 70-м году жизни скончалась бывший председатель Государственного комитета Башкирии по делам юстиции Наиля Галеева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Наиля Миннулловна родилась 14 октября 1956 года в Уфе. Она начала трудовую деятельность в 1976 году преподавателем теоретических предметов в Бирской детской музыкальной школе.
С 2010 по 2014 год занимала должность начальника управления Башкирии по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов, а с 2014 по 2016 год возглавляла Госкомюстиции республики. В 2011 году присвоили звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан».
Коллеги вспоминают Галееву как высококвалифицированного юриста, внесшего значительный вклад в развитие мировой юстиции и республиканского законодательства в Башкирии. Подчеркивается, что благодаря своему опыту, знаниям и высоким моральным принципам она пользовалась заслуженным авторитетом у коллег.
Также в Госкомюстиции поделились, что Наиля Миннулловна была талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам. Ведомство выразило искренние соболезнования родным и близким покойной.
— Светлая память об этом добром и сердечном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя — в истории нашей республики, — заявили в ведомстве.
