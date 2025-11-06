«Ее имя сохранится в истории Башкирии»: ушла из жизни экс-глава Госкомюстиции Башкирии республики Наиля Галеева

С 2010 по 2014 год занимала должность начальника управления Башкирии по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов, а с 2014 по 2016 год возглавляла Госкомюстиции республики. В 2011 году присвоили звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан».