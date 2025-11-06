Повышать штрафы бессмысленно? В Крыму рассказали о наказаниях для горе-владельцев животных

Как пояснила «Крымскому информационному агентству» заведующая межрайонным отделом ветеринарии «Западный» Анна Шерстюк, на полуострове собаки в общественных местах должны находиться в ошейнике, на поводке и в наморднике. Исключение делается только для мелких пород, щенков и брахицефалов. За нарушение этих требований уже сейчас составляют протоколы: в этом году их набралось 234.