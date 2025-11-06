Повышать штрафы бессмысленно? В Крыму рассказали о наказаниях для горе-владельцев животных

Инициатива депутата Госдумы Владимира Бурматова о повышении штрафов за самовыгул домашних животных до 50 тысяч рублей для граждан нашла отклик в Крыму. Местные эксперты поддерживают ужесточение наказаний, но отмечают, что без дополнительных решений новые штрафы будут неэффективны.
Как пояснила «Крымскому информационному агентству» заведующая межрайонным отделом ветеринарии «Западный» Анна Шерстюк, на полуострове собаки в общественных местах должны находиться в ошейнике, на поводке и в наморднике. Исключение делается только для мелких пород, щенков и брахицефалов. За нарушение этих требований уже сейчас составляют протоколы: в этом году их набралось 234.
Мера по увеличению штрафов не будет работать в полную силу, пока законодательно не определена обязательная регистрация домашних питомцев. Только учет животных дает возможность установить его собственника и привлечь к ответственности.
С этим согласны и зоозащитники. Руководитель КРОО «Верный друг» Людмила Милованова заявила, что депутатам в первую очередь нужно принять закон о регистрации питомцев, а уже потом повышать штрафы. В противном случае эффективность наказания будет низкой.