Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двум крымским школьникам вручили медали Совета Федерации за мужество

Медали юным крымчанам вручил Сергей Аксенов и Юрий Нимченко.

Источник: Соцсети

Двое подростков из Крыма, Арслан и Полина, были удостоены медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Высокую награду им вручили глава республики Сергей Аксенов и сенатор Юрий Нимченко.

Глава республики подчеркнул, что смелые действия Арслана и Полины еще раз демонстрируют, что героизм не зависит от возраста. Не каждый взрослый человек способен, рискуя собственной жизнью, прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в беде.

«С такими героями мы можем быть уверены в будущем Крыма. Спасибо ребятам! И, конечно, огромная благодарность родителям за воспитание таких прекрасных детей, настоящих граждан нашей великой страны», — выразил благодарность Аксенов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше