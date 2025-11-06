Двум крымским школьникам вручили медали Совета Федерации за мужество

Глава республики подчеркнул, что смелые действия Арслана и Полины еще раз демонстрируют, что героизм не зависит от возраста. Не каждый взрослый человек способен, рискуя собственной жизнью, прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в беде.