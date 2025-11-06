Ричмонд
На Средний Урал завезли 7, 5 миллионов клещей

В Свердловскую область завезли миллионы полезных насекомых.

Источник: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

5 ноября в Екатеринбург и Свердловскую область завезли 7, 5 миллионов насекомых и клещей — энтомофагов. Их доставили на Средний Урал автотранспортом из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

— Поставки были проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, — сказано в сообщении.

Как уточняется, специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений при передаче насекомых.

Клещи — энтомофаги помогают специалистам сельского хозяйства бороться с вредителями.

Они способны побороть вредителей, которые активно уничтожают урожай.