На Средний Урал завезли 7, 5 миллионов клещей

5 ноября в Екатеринбург и Свердловскую область завезли 7, 5 миллионов насекомых и клещей — энтомофагов. Их доставили на Средний Урал автотранспортом из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.