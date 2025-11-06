На Средний Урал завезли 7, 5 миллионов клещей

5 ноября в Екатеринбург и Свердловскую область завезли 7, 5 миллионов насекомых и клещей — энтомофагов. Их доставили на Средний Урал автотранспортом из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
— Поставки были проведены с надлежащим оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, — сказано в сообщении.
Как уточняется, специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений при передаче насекомых.
Клещи — энтомофаги помогают специалистам сельского хозяйства бороться с вредителями.
Они способны побороть вредителей, которые активно уничтожают урожай.