Меган Маркл вернется к съемкам после 8-летнего перерыва и сыграет себя

Меган Маркл получила роль в фильме Close Personal Friends (дословно переводится как «Близкие персональные друзья») студии Amazon MGM Studios, утверждает Deadline со ссылкой на свои источники.
В студии отказались прокомментировать эти сведения.
Роль станет для Маркл первой за восемь лет — в ноябре 2017 года она объявила о том, что уходит из сериала «Форс-мажоры», а в 2018-м вышла замуж за принца Гарри.
Со ссылкой на множественные сообщения Deadline пишет, что Маркл видели на съемках Close Personal Friends в Пасадене, якобы она играла саму себя.
Режиссерское кресло досталось Джейсону Орли («Я хочу вернуть тебя», «Взрослеть на полную»). В фильме также снимаются Бри Ларсон («Комната», «Капитан Марвел»), Джек Куэйд («Пацаны») и Лили Коллинз («Эмили в Париже»).
Сделка Маркл и принца Гарри с Netflix
Продюсерская компания Меган Маркл и принца Гарри подписала новый контракт со стримингом Netflix. Предыдущую сделку заключили в 2020 году, тогда Netflix платил герцогу и герцогине Сассекским за эксклюзивные права на контент от их компании Archewell Productions.
Новый контракт означает, что у стриминга есть право одобрить проект или отказаться от него раньше других компаний. Так, у Меган Маркл и принца Гарри появляется больше возможностей для выбора, но меньше капиталовложений от Netflix. The New York Times предположила, что это говорит о том, что соглашение 2020 года, быть может, не соответствовало ожиданиям.
Источник The New York Times на условиях анонимности утверждал, что между герцогом и герцогиней Сассекскими и Netflix долгое время была напряженность. Стриминг узнал о том, что принц опубликует мемуары «Запасной» за несколько месяцев до премьеры сериала «Меган и Гарри». В итоге документальный проект выпустили в двух частях — 8 и 15 декабря 2022 года, а книга появилась на прилавках 10 января 2023 года. Часть руководства Netflix якобы была недовольна сложившейся ситуацией: темы в книге и сериале пересекались, что лишало выпущенный на стриминге проект эксклюзивности. При этом представители Archewell Productions и Netflix заявили, что подобные сведения не имеют никакого отношения к действительности.