Меган Маркл вернется к съемкам после 8-летнего перерыва и сыграет себя

Источник The New York Times на условиях анонимности утверждал, что между герцогом и герцогиней Сассекскими и Netflix долгое время была напряженность. Стриминг узнал о том, что принц опубликует мемуары «Запасной» за несколько месяцев до премьеры сериала «Меган и Гарри». В итоге документальный проект выпустили в двух частях — 8 и 15 декабря 2022 года, а книга появилась на прилавках 10 января 2023 года. Часть руководства Netflix якобы была недовольна сложившейся ситуацией: темы в книге и сериале пересекались, что лишало выпущенный на стриминге проект эксклюзивности. При этом представители Archewell Productions и Netflix заявили, что подобные сведения не имеют никакого отношения к действительности.