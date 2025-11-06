Кадровые центры на Дону с начала года трудоустроили более 13 тысяч человек

Сотрудники службы занятости населения Ростовской области с начала 2025 года помогли более чем 13 тысячам человек найти работу. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Соискателей приняли в свои коллективы промышленные предприятия, транспортные и торговые компании, образовательные и социальные учреждения. Новые работники трудятся водителями, токарями, слесарями, сварщиками, инженерами, менеджерами, учителями, воспитателями, делопроизводителями и другими специалистами.
В поиске работы клиентам помогали карьерные консультанты центров занятости населения. Они разрабатывали индивидуальный план, подбирали вакансии, при необходимости проводили профориентацию. Также для повышения конкурентоспособности на рынке труда жителей Дона бесплатно направляют на обучение.
«Сегодня в банке вакансий Ростовской области порядка 38 тысяч предложений работы в различных сферах деятельности. На одного безработного приходится шесть вакансий. Карьерные консультанты центров занятости населения не только помогают находить работу соискателю, но и оказывают весь комплекс мер поддержки», — отметил руководитель управления государственной службы занятости населения региона Сергей Григорян.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.