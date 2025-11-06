На Дону вручили награды участникам Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

Церемония награждения участников Всероссийского рейтинга «Индекс дела» из Ростовской области прошла в региональном центре «Мой бизнес». Поддержка предпринимателей является одной из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Индекс дела» — это российская система оценки бизнеса, созданная при поддержке Минэкономразвития России. Она учитывает множество факторов, включая оборот, штат, эффективность, производительность и благонадежность компании. Четыре компании из Ростовской области вошли в топ-100 лучших малых и средних предприятий России, пять — попали в топ-350, а две удостоились специальных призов в номинациях.
«Малый и средний бизнес Ростовской области — это более 184 тысяч предприятий и организаций. Сектор на протяжении последних лет, несмотря на все вызовы, растет количественно и качественно. Успех донских компаний во Всероссийском рейтинге “Индекс дела” — важный показатель конкурентоспособности донского бизнеса в масштабах всей страны», — отметил министр экономического развития региона Павел Павлов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.