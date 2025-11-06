На Дону вручили награды участникам Всероссийского рейтинга «Индекс дела»

«Индекс дела» — это российская система оценки бизнеса, созданная при поддержке Минэкономразвития России. Она учитывает множество факторов, включая оборот, штат, эффективность, производительность и благонадежность компании. Четыре компании из Ростовской области вошли в топ-100 лучших малых и средних предприятий России, пять — попали в топ-350, а две удостоились специальных призов в номинациях.