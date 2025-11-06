Школьники в поселке Эгвекинот на Чукотке посетили пожарную станцию

Учащиеся школы поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе посетили с экскурсией пожарную станцию № 2. Профориентационное мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Экскурсию провел заместитель начальника части Андрей Спицин. Школьники познакомились с повседневной работой пожарных и особенностями профессии, осмотрели современную технику и специализированное оборудование. Также они изучили экипировку и задали интересующие вопросы о службе и карьерных перспективах в пожарной охране.
«Такие встречи помогают молодежи понять особенности профессии и сделать осознанный выбор будущего пути. Важно, чтобы ребята знали: работа пожарного — это не только героические поступки. Это ежедневная кропотливая подготовка, дисциплина и взаимовыручка», — отметил Андрей Спицин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.