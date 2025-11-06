В Красноярском крае отправили почти 10 тыс. обращений через ПОС

Платформа обратной связи — это цифровой сервис, позволяющий жителям направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. В октябре от жителей Красноярского края поступило более 7,3 тыс. обращений, касающихся медицинской сферы, 845 сообщений было связано с состоянием автомобильных дорог, 609 сообщений касались образования, еще около 580 были связаны с темой многоквартирных домов.