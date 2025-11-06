В Красноярском крае отправили почти 10 тыс. обращений через ПОС

Жители Красноярского края в октябре 2025 года отправили свыше 9,8 тыс. обращений через платформу обратной связи (ПОС). Цифровой сервис развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Платформа обратной связи — это цифровой сервис, позволяющий жителям направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. В октябре от жителей Красноярского края поступило более 7,3 тыс. обращений, касающихся медицинской сферы, 845 сообщений было связано с состоянием автомобильных дорог, 609 сообщений касались образования, еще около 580 были связаны с темой многоквартирных домов.
Все поступившие обращения рассматриваются государственными или муниципальными службами, которые должны предоставить ответ в течение 30 дней. Пользователи могут контролировать процесс обработки своих обращений через личный кабинет на «Госуслугах» или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.