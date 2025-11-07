Мэр Краснодара Наумов попросил горожан беречь новогодний декор Галицкого

«Сильно пострадала наша зеленая зона. Мы все восстановили, но, пользуясь случаем, хотел бы всех попросить: будьте аккуратны. Не надо пытаться сорвать дождик — тонкое освещение. И животных тоже седлать не надо, — сказал Евгений Наумов. — Давайте относиться бережно. Давайте относиться с любовью ко всему в нашем городе, начиная от иллюминации».