Мэр Краснодара Наумов попросил горожан беречь новогодний декор Галицкого

В краевой столице полным ходом идут работы по установке новогодней иллюминации. Улицы города постепенно преображаются, готовясь к предстоящим праздникам. Мэр Краснодара Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар» обратился к жителям с призывом бережно относиться к праздничному убранству, а также выразил благодарность меценату Сергею Галицкому за его вклад в создание новогодней атмосферы.
Работы по декорированию улиц начались 21 октября. Световые конструкции снова украсят центральную улицу Красную и Александровский бульвар, на участке от улицы Буденного до улицы Гаврилова. Именно здесь, как и в прошлом году, планируется установить главные праздничные инсталляции.
По словам мэра, прошлогодний декор удивил и восхитил не только жителей Краснодара, но и всю страну. Наумов также рассказал, что некоторые элементы оформления пострадали от действий горожан.
«Сильно пострадала наша зеленая зона. Мы все восстановили, но, пользуясь случаем, хотел бы всех попросить: будьте аккуратны. Не надо пытаться сорвать дождик — тонкое освещение. И животных тоже седлать не надо, — сказал Евгений Наумов. — Давайте относиться бережно. Давайте относиться с любовью ко всему в нашем городе, начиная от иллюминации».