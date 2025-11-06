Ричмонд
В Тюменской области состоится V Конгресс молодых ученых

В программе предусмотрены деловая, выставочная, спортивная и культурная части.

Конгресс молодых ученых пройдет с 26 по 28 ноября в «Сириусе» Тюменской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Участниками ежегодного события Десятилетия науки и технологий в России традиционно станут в том числе и представители Тюменского государственного университета, сообщили в вузе.

В программе конгресса предусмотрены деловая, выставочная, спортивная и культурная части. Участники смогут обсудить вопросы развития, кадров в науке, международное сотрудничество и многое другое. Например, пройдет трек «Константы науки: лекции ведущих ученых», где своими знаниями поделятся лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и иных высших наград.

Участие в Конгрессе бесплатное. Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конгресс.наука.рф, заполнить анкету и приложить необходимые документы. Также уточняется, что зарубежным участникам будет оказана визовая поддержка.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.