Какие анализы помогут оценить риск инсульта?

Для первичной оценки риска сосудистой катастрофы достаточно знать нескольких ключевых показателей.

Источник: Unsplash

Инсульт — одна из главных причин инвалидности и смертности, однако во многих случаях его можно предотвратить с помощью своевременной оценки индивидуальных рисков. Какие исследования для этого нужно пройти? Об этом aif.ru рассказала врач- невролог Анастасия Бородина.

Для первичной оценки риска достаточно знать нескольких ключевых показателей. Липидограмма — показывает уровень жиров (липидов) в крови.

Общий холестерин

«Плохой» холестерин (ЛПНП), который напрямую связан с развитием атеросклероза и закупорки сосудов мозга.

«Хороший» холестерин (ЛПВП).

Триглицериды

Эти показатели помогают оценить риск образования атеросклеротических бляшек.

Контроль артериального давления

Гипертония — главный обратимый фактор риска инсульта. Регулярный мониторинг давления критически важен для его своевременного выявления и контроля.

Анализ на глюкозу в крови

Повышенный уровень сахара в крови повреждает сосуды и повышает вероятность инсульта.

Оценка веса и окружности талии

Абдоминальный жир (который откладывается в области талии) повышает риски развития гипертонии и диабета. Даже небольшая потеря веса положительно сказывается на здоровье сосудов.

Шкалы для прогнозирования рисков

Для более точной, персонализированной оценки врачи используют специальные расчетные шкалы.

Для здоровых людей, которые еще не сталкивались с сосудистыми катастрофами, применяется шкала SCORE‑2. Она оценивает 10-летний риск первого инфаркта или инсульта.

Для пациентов, у которых уже был инсульт или инфаркт, для оценки риска повторного события применяются специализированные шкалы (SMART или REACH).