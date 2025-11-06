Какие анализы помогут оценить риск инсульта?

Инсульт — одна из главных причин инвалидности и смертности, однако во многих случаях его можно предотвратить с помощью своевременной оценки индивидуальных рисков. Какие исследования для этого нужно пройти? Об этом aif.ru рассказала врач- невролог Анастасия Бородина.
Для первичной оценки риска достаточно знать нескольких ключевых показателей. Липидограмма — показывает уровень жиров (липидов) в крови.
Общий холестерин
«Плохой» холестерин (ЛПНП), который напрямую связан с развитием атеросклероза и закупорки сосудов мозга.
«Хороший» холестерин (ЛПВП).
Триглицериды
Эти показатели помогают оценить риск образования атеросклеротических бляшек.
Контроль артериального давления
Гипертония — главный обратимый фактор риска инсульта. Регулярный мониторинг давления критически важен для его своевременного выявления и контроля.
Анализ на глюкозу в крови
Повышенный уровень сахара в крови повреждает сосуды и повышает вероятность инсульта.
Оценка веса и окружности талии
Абдоминальный жир (который откладывается в области талии) повышает риски развития гипертонии и диабета. Даже небольшая потеря веса положительно сказывается на здоровье сосудов.
Шкалы для прогнозирования рисков
Для более точной, персонализированной оценки врачи используют специальные расчетные шкалы.
Для здоровых людей, которые еще не сталкивались с сосудистыми катастрофами, применяется шкала SCORE‑2. Она оценивает 10-летний риск первого инфаркта или инсульта.
Для пациентов, у которых уже был инсульт или инфаркт, для оценки риска повторного события применяются специализированные шкалы (SMART или REACH).