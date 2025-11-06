Ричмонд
Господдержка помогла кубанскому мастеру маникюра повысить квалификацию

Она прошла обучение по программе «Переквалификация мастера ногтевого сервиса в преподавателя».

Юлия Прохоренко из станицы Крыловской Краснодарского края прошла повышение квалификации с помощью господдержки. Для этого она в мае 2025 года по нацпроекту «Семья» заключила социальный контракт по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», сообщили в администрации Крыловского района.

Юлия прошла обучение по программе «Переквалификация мастера ногтевого сервиса в преподавателя». Материальная поддержка также дала возможность приобрести необходимое оборудование для оказания услуг по маникюру и педикюру.

«В настоящее время я успешно оказываю услуги населению в сфере красоты и реализую свой проект по обучению. В планах на будущее — расширять свой бизнес и создать свой личный бренд», — поделилась Юлия Прохоренко.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.