Господдержка помогла кубанскому мастеру маникюра повысить квалификацию

Юлия Прохоренко из станицы Крыловской Краснодарского края прошла повышение квалификации с помощью господдержки. Для этого она в мае 2025 года по нацпроекту «Семья» заключила социальный контракт по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», сообщили в администрации Крыловского района.
Юлия прошла обучение по программе «Переквалификация мастера ногтевого сервиса в преподавателя». Материальная поддержка также дала возможность приобрести необходимое оборудование для оказания услуг по маникюру и педикюру.
«В настоящее время я успешно оказываю услуги населению в сфере красоты и реализую свой проект по обучению. В планах на будущее — расширять свой бизнес и создать свой личный бренд», — поделилась Юлия Прохоренко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.