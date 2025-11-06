Новый детский телеканал с мультфильмами появится в Беларуси

В Беларуси появится новый детский телеканал. Подробнее заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм» Александр Гостев рассказал в эфире СТВ.
Так, планируется запуск телеканала с анимационным контентом. Однако так как «Беларусьфильму» недостаточно такого контента белорусского производства, поэтому студией проводится масштабный конкурсный отбор сценариев.
Еще представитель «Беларусьфильма» рассказал, что киностудией разработана концепция для продвижения собственной анимационной студии на ближайшие пять лет. А для более быстрого производства мультфильмов и оптимизации их производства, на студии планируют использовать ИИ-технологии.
