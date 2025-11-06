В Камышине Волгоградской области прошел фестиваль ко Дню народного единства

Одиннадцатый межнациональный фестиваль «Мы — вместе, мы — едины!» состоялся во дворце культуры «Текстильщик» города Камышина в честь Дня народного единства, сообщили в администрации городского округа Камышин. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В фойе первого этажа была расположена ярмарка-выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Гостей фестиваля встречали участники вокального ансамбля «Коляда». А на втором этаже развернулась ярмарка национальных кухонь народов России.
В зрительном зале состоялась концертная программа творческих коллективов и исполнителей города Камышина. Зрители увидели номера с национальными песнями и танцами. Кроме того, на фестивале провели конкурс рисунков «Национальные праздники и обряды народов России» и конкурс традиционных костюмов. Все участники были награждены благодарственными письмами и сладкими призами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.