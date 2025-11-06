В Республике Марий Эл обустроили третий пункт весогабаритного контроля

Объект готовится к вводу в эксплуатацию. В течение трех месяцев оборудование будет работать в тестовом режиме для проверки работоспособности и соответствия требованиям вновь вводимого в эксплуатацию оборудования. На опорах автоматического пункта было установлено пять обзорных камер, два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, а вдоль автомобильных полос — освещение и новые дорожные знаки.