В Республике Марий Эл обустроили третий пункт весогабаритного контроля

Третий автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств установили в Республике Марий Эл на 47 км трассы Йошкар-Ола — Уржум. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Объект готовится к вводу в эксплуатацию. В течение трех месяцев оборудование будет работать в тестовом режиме для проверки работоспособности и соответствия требованиям вновь вводимого в эксплуатацию оборудования. На опорах автоматического пункта было установлено пять обзорных камер, два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, а вдоль автомобильных полос — освещение и новые дорожные знаки.
Уточним, система весового контроля автоматически измеряет вес и определяет габариты при помощи лазерных сенсоров, смонтированных в дорогу. Это позволяет проезжать пункт весогабаритного контроля без остановок. Это удобно, так как трасса отличается интенсивным движением большегрузных автомобилей и служит в качестве транзитной магистрали с соседними регионами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.