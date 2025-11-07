Теплая осень сдвинула начало отопительного сезона в курортной Анапе

Начало отопительного сезона в Анапе запланировано не ранее 10 ноября. Такое решение было принято муниципальными властями с учетом текущих погодных условий, которые не соответствуют нормативным требованиям для запуска системы теплоснабжения. По данным метеорологических прогнозов, в ближайшие дни в дневное время температура воздуха будет сохраняться на уровне 12−17 градусов тепла.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, устойчиво положительные температурные показатели стали основанием для переноса начала отопительного периода. Поэтапный запуск тепла в многоквартирных жилых домах начнется с 10 ноября, при этом регулировочные работы на внутренних инженерных системах могут занять несколько суток. Ранее отопление уже было подано в социальные учреждения курорта, включая школы, детские дошкольные заведения и медицинские стационары.
Специалисты предупреждают, что в первые дни после запуска возможен неравномерный прогрев радиаторов в разных квартирах. При полном отсутствии тепла в жилых помещениях жителям рекомендуется обращаться в свои управляющие компании или товарищества собственников жилья для проведения диагностики внутридомовых коммуникаций.
Отмечается, что в других курортных городах Краснодарского края также наблюдается смещение графика начала отопительного сезона из-за аномально теплой осени.
Для сравнения, в Краснодаре отопительный сезон стартовал 15 октября, где тепло подается в здания по заявочному принципу.
Также отопительный сезон на Кубани наступил с 15 октября сразу в нескольких районах.