Теплая осень сдвинула начало отопительного сезона в курортной Анапе

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, устойчиво положительные температурные показатели стали основанием для переноса начала отопительного периода. Поэтапный запуск тепла в многоквартирных жилых домах начнется с 10 ноября, при этом регулировочные работы на внутренних инженерных системах могут занять несколько суток. Ранее отопление уже было подано в социальные учреждения курорта, включая школы, детские дошкольные заведения и медицинские стационары.