Виталий Хоценко наградил четверых детей за героические поступки

6 ноября 2025 года губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил государственные награды четверым юным жителям региона, проявившим исключительное мужество и героизм. Церемония состоялась перед заседанием правительства области в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои».
Медали Совета Федерации РФ «За проявленное мужество» получили студентка РАНХиГС Виктория Мартын, десятиклассник Ярослав Пенно из Марьяновского района, девятиклассник Роман Шевченко из Крутинского района и шестиклассник Владислав Шешиков из Нововаршавского района.
Виктория Мартын спасла из горящего дома младших брата и сестру. Остальные ребята также проявили отвагу при ликвидации пожаров в своих населенных пунктах.
«За плечами каждого из юных героев — настоящий подвиг, чья-то спасенная жизнь, а порой и не одна. Истории этих поступков совершенно разные, но в каждой — мужество и самоотверженность наших детей», — отметил губернатор.
Помимо медалей, ребята получили памятные подарки от сенаторов Совета Федерации Ивана Евстифеева и Дмитрия Перминова, а также от руководителя Следственного управления СК России по Омской области Виталия Батищева.
