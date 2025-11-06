Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новошахтинске отразили атаку БПЛА

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Новошахтинске днем 6 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Днем 6 ноября в Новошахтинске отразили атаку БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— В период с 15 часов военные успешно отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске, — проинформировал Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, пострадавших среди людей нет. Информация о последствиях на земле уточняется. Напомним, в ночь на 6 ноября силы ПВО задействовали в пяти районах Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше