Днем 6 ноября в Новошахтинске отразили атаку БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— В период с 15 часов военные успешно отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Новошахтинске, — проинформировал Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, пострадавших среди людей нет. Информация о последствиях на земле уточняется. Напомним, в ночь на 6 ноября силы ПВО задействовали в пяти районах Ростовской области.
