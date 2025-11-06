Введенный второй за день на территории Башкирии режим «Беспилотная опасность» снят

Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о снятии режима «Беспилотная опасность» на территории республики. Режим был отменен спустя примерно три часа после его повторного введения.
Напомним, что это была уже вторая объявленная сегодня «беспилотная опасность». По данным Министерства обороны РФ, ранее был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат.
В период действия режима жителям рекомендовалось покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях. В качестве меры предосторожности аэропорт «Уфа» временно приостанавливал прием и отправку рейсов.
