Могут ли при увольнении требовать вернуть деньги за обучение?

Поэтому крайне важно внимательно изучать все бумаги, которые вы подписываете при приеме на новое место и в процессе работы, предупреждает Ничуговская. В них должны быть прописаны два момента: конкретная сумма, которую компания потратит на вас, и срок, который вы обязуетесь отработать в компании после окончания обучения. Универсального времени отработки тут нет, его работодатель устанавливает сам. Например, человека приняли на работу в январе, а в марте отправили на годовые курсы повышения квалификации. В феврале следующего года сотрудник решил уволиться, но срок отработки истечет только в марте, поэтому компания вправе предъявить счет.