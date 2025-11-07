Могут ли при увольнении требовать вернуть деньги за обучение?

Потребовать вернуть деньги за обучение компания может, если это четко прописано в трудовом договоре. Там же, кстати, должно быть указано, во сколько это обучение обойдется, ответила aif.ru HR-специалист Юлия Ничуговская.
«Работодатель имеет право вернуть вложенные в сотрудника средства, если такой пункт указан в письменном договоре на обучение, в самом трудовом договоре или допсоглашении к нему, — объясняет она. — Кроме того, крайне важно, кто инициировал увольнение: компания или сам сотрудник. Если работодатель уволил человека из-за сокращения штата или неудовлетворительных результатов, возвращать деньги ему не придется. Другое дело, если сотрудник уволился сам».
Поэтому крайне важно внимательно изучать все бумаги, которые вы подписываете при приеме на новое место и в процессе работы, предупреждает Ничуговская. В них должны быть прописаны два момента: конкретная сумма, которую компания потратит на вас, и срок, который вы обязуетесь отработать в компании после окончания обучения. Универсального времени отработки тут нет, его работодатель устанавливает сам. Например, человека приняли на работу в январе, а в марте отправили на годовые курсы повышения квалификации. В феврале следующего года сотрудник решил уволиться, но срок отработки истечет только в марте, поэтому компания вправе предъявить счет.
«Сумма, которую вас могут попросить вернуть, рассчитывают пропорционально отработанному времени, — говорит эксперт. — Например, компания потратила на годовое обучение 60 тыс. руб., а человек уволился через четыре месяца. Вернуть ему придется 40 тыс. руб. — то есть сумму за 8 оставшихся месяцев».