Омские спасатели МЧС присоединились к акции «Коробка храбрости»

Суть инициативы — подарить ребенку небольшую игрушку из специальной коробки в знак признания его храбрости после болезненной или пугающей процедуры. Такой жест помогает снять стресс, отвлечься от страха и создать позитивный настрой для дальнейшего выздоровления.