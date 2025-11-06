Омские спасатели МЧС присоединились к акции «Коробка храбрости»

В Омской области сотрудники МЧС России присоединились к всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Это уже третий год, когда омские спасатели поддерживают детей, проходящих сложное лечение в медицинских учреждениях.
Суть инициативы — подарить ребенку небольшую игрушку из специальной коробки в знак признания его храбрости после болезненной или пугающей процедуры. Такой жест помогает снять стресс, отвлечься от страха и создать позитивный настрой для дальнейшего выздоровления.
«Маленькая игрушка может сделать большое дело. Пусть каждый пациент знает, что его смелость не осталась незамеченной», — отметила начальник отдела пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова.
Акция проходит в рамках юбилейной программы «35 добрых дел», приуроченной к 35-летию МЧС России. Инициатива по оказанию помощи детям получила широкую поддержку среди сотрудников ведомства в регионе. Ранее мы рассказывали, что испытательная пожарная лаборатория по Омской области стала лучшей в стране.