Омские спасатели МЧС присоединились к акции «Коробка храбрости»

В честь 35-летия МЧС России сотрудники ведомства участвуют в благотворительной инициативе в третий раз.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области сотрудники МЧС России присоединились к всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Это уже третий год, когда омские спасатели поддерживают детей, проходящих сложное лечение в медицинских учреждениях.

Суть инициативы — подарить ребенку небольшую игрушку из специальной коробки в знак признания его храбрости после болезненной или пугающей процедуры. Такой жест помогает снять стресс, отвлечься от страха и создать позитивный настрой для дальнейшего выздоровления.

«Маленькая игрушка может сделать большое дело. Пусть каждый пациент знает, что его смелость не осталась незамеченной», — отметила начальник отдела пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова.

Акция проходит в рамках юбилейной программы «35 добрых дел», приуроченной к 35-летию МЧС России. Инициатива по оказанию помощи детям получила широкую поддержку среди сотрудников ведомства в регионе. Ранее мы рассказывали, что испытательная пожарная лаборатория по Омской области стала лучшей в стране.