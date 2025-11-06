«Провокации подпадают под закон об экстремизме». МВД Беларуси объявило белорусского блогера Mellstroy вне закона

В Беларуси признали экстремистскими материалами каналы и контент популярного блогера из Гомеля под ником Mellstroy. Подробности сообщили в МВД страны.
— Mellstroy вне закона, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В МВД напомнили, что в октябре в Беларуси выявлялись факты хулиганств, нарушения общественного порядка и незаконных массовых мероприятий. Была установлена причастность к организации этих правонарушений скрывающегося за границей гомельчанина Бурима Андрея Александровича — известного блогера под ником Mellstroy. В интернете фигурант призывал подписчиков участвовать в конкурсах, совершая противоправные действия с размещением видеоконтента в соцсетях за вознаграждение.
— Подобные провокации подпадают под действия закона о противодействии экстремизму, — подчеркнули в министерстве.
Сообщается, что по инициативе ГУБОПиК МВД судом Центрального района Минска 4 ноября каналы блогера на всех платформах, логотипы и водяные знаки были признаны экстремистскими материалами.
В МВД предупредили белорусов об ответственности за распространение экстремистских материалов в любой форме. Участие в провокационных акциях, которые нарушают общественный порядок, недопустимо. Противозаконные действия правоохранители будут пресекать, привлекая виновных к ответственности.
