В вузе Тюмени для студентов и выпускников пройдет «Карьерный маркетплейс»

Форум «Карьерный маркетплейс» для студентов и выпускников состоится с 17 по 21 ноября в Тюменском государственном университете в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
17 ноября участников ждет лекция от Т2 «Маршрутная карта. От собственной ценности к стратегии проекта» и карьерные консультации от HR-специалистов. 18 ноября пройдут быстрые собеседования для экономических и гуманитарных направлений подготовки. Также представители ВТБ проведут квиз и мастер-класс «Карьера без галстука: ломаем стереотипы о работе в банке ВТБ».
19 ноября состоится мастер-класс «Как университетский опыт превратить в оффер» от Газпромнефть-Заполярье, а также быстрые собеседования для технических и естественно-научных направлений подготовки. 20 ноября пройдет защита решений кейс-чемпионата от Т2. А в последний день форума, 21 ноября, в быстрых собеседованиях могут принять участие обучающиеся аграрного института, а также состоится лекция «Секреты успешного трудоустройства в агрокомпанию: кого ищут работодатели?».
Уточним, участниками быстрых собеседований станут более 40 компаний. Для регистрации на форум необходимо написать сообщение в сообщество центра развития карьеры ТюмГУ в социальной сети «ВКонтакте». Специальный бот подскажет, как создать профиль и записаться на заинтересовавшие мероприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.