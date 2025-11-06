В вузе Тюмени для студентов и выпускников пройдет «Карьерный маркетплейс»

19 ноября состоится мастер-класс «Как университетский опыт превратить в оффер» от Газпромнефть-Заполярье, а также быстрые собеседования для технических и естественно-научных направлений подготовки. 20 ноября пройдет защита решений кейс-чемпионата от Т2. А в последний день форума, 21 ноября, в быстрых собеседованиях могут принять участие обучающиеся аграрного института, а также состоится лекция «Секреты успешного трудоустройства в агрокомпанию: кого ищут работодатели?».