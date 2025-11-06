На Земле на время утихла магнитная буря

Как ранее сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря и возмущения продлятся около суток, «а, скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы».