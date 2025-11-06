Ричмонд
На Земле на время утихла магнитная буря

Ее мощность ранее достигала уровня G3.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы, пока утихла. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно мониторингу космической погоды, уже несколько часов степень возмущенности магнитного поля (мощность) Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», находится на отметке «штиль».

Мощность магнитной бури в четверг достигала уровня G3.

Как ранее сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря и возмущения продлятся около суток, «а, скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы».