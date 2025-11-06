Экс-министр здравоохранения Ростовской области вышла на свободу

Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская добилась в суде условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.
Напомним, по данным следствия, в 2018 году экс-глава донского минздрава вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским обеспечили победу на аукционе ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Указанная организация претендовала на выполнение услуг, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса Б.
В итоге Татьяна Быковская была осуждена по статье о превышении полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). В конце марта 2024 года Кущевский районный суд Краснодарского края утвердил для подсудимой 4 года и 6 месяцев колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности в органах самоуправления.
Дело в отношении Станислава Беседовского прекратили в январе 2024 года в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
