Экс-министр здравоохранения Ростовской области вышла на свободу

В итоге Татьяна Быковская была осуждена по статье о превышении полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). В конце марта 2024 года Кущевский районный суд Краснодарского края утвердил для подсудимой 4 года и 6 месяцев колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности в органах самоуправления.