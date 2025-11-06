Создано устройство для эффективного массообмена между паром и жидкостью

Разработка предназначена для процессов теплообмена и массообмена между газовой (паровой) и жидкой фазами с высокой эффективностью. Она может быть использована как в новых промышленных установках, так и при модернизации существующих. В отличие от аналогов, устройство отличается простотой конструкции и технологичностью изготовления.