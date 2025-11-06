У Лениногорского нефтяного техникума в Татарстане появится новое общежитие

Лениногорский нефтяной техникум Татарстана в 2026 году получит свежеотремонтированное здание для студенческого общежития, сообщили в администрации Лениногорского района. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«После открытия новой детской поликлиники ее старое здание на Кутузова, 3 оставалось пустым. Теперь объект не будет простаивать, мы возвращаем его к жизни с новой, важной для города функцией — начинаем капитальный ремонт под общежитие Лениногорского нефтяного техникума», — сообщил мэр города Лениногорска Марат Гирфанов в своем Телеграм-канале.
Уточняется, что помимо ремонта, здание будет полностью укомплектовано современной мебелью, оборудованием, инвентарем. Кроме того, прилегающую к общежитию территорию благоустроят.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.