У Лениногорского нефтяного техникума в Татарстане появится новое общежитие

«После открытия новой детской поликлиники ее старое здание на Кутузова, 3 оставалось пустым. Теперь объект не будет простаивать, мы возвращаем его к жизни с новой, важной для города функцией — начинаем капитальный ремонт под общежитие Лениногорского нефтяного техникума», — сообщил мэр города Лениногорска Марат Гирфанов в своем Телеграм-канале.