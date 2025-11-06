Школьник из Татарстана стал победителем олимпиады по арабскому языку

Финальный этап олимпиады проходил 1−2 ноября в Гимназии им. Е. М. Примакова в Московской области. В нем приняли участие 53 финалиста из девяти регионов России. Всего на первый тур подали более 23 тыс. заявок, что вдвое превысило показатель прошлого года.