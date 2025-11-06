Школьник из Татарстана стал победителем олимпиады по арабскому языку

Ученик 11-го класса лицея-интерната № 24 города Нижнекамска Абдульбари Аллун вошел в число победителей Межрегиональной олимпиады школьников по арабскому языку, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Развития талантов и самореализации школьников соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».
Финальный этап олимпиады проходил 1−2 ноября в Гимназии им. Е. М. Примакова в Московской области. В нем приняли участие 53 финалиста из девяти регионов России. Всего на первый тур подали более 23 тыс. заявок, что вдвое превысило показатель прошлого года.
Задания для участников 5−8-х классов были тестовыми, а школьники 9−11-х классов также проходили блок аудирования и выполняли творческую задачу. Дополнительно старшие классы прошли устный тур олимпиады. Эксперты учитывали структуру материала, разнообразие речи, а также отсутствие диалектных форм языка. В конце участники могли выслушать разбор олимпиадных заданий и ознакомиться со своими предварительными баллами.
Помимо конкурсных испытаний, для участников организовали творческие мастер-классы, показ арабского кино и другие мероприятия. В итоге пятеро сильнейших из Москвы, Московской области, Татарстана и Кабардино-Балкарии смогут принять участие в языковой стажировке в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре этого года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.