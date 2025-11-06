В Красноярском крае стартовала подготовка к лесопожарному сезону 2026 года

Трое десантников-пожарных Курагинского, Ермаковского и Красноярского авиаотделений Лесопожарного центра осваивают профессию летчика-наблюдателя. Обучение проходит в Авиационном учебном центре гражданской авиации в Шушенском. Сейчас они изучают теорию: воздушное право и навигацию, радиосвязь, авиационную метеорологию, лесозащиту и другие дисциплины. После этого им предстоит пройти десантную, аварийно-спасательную и тренажерную подготовку и подтвердить свою квалификацию полетами на реальных воздушных судах.