В Красноярском крае стартовала подготовка к лесопожарному сезону 2026 года

Обучение специалистов для работы во время лесопожарного сезона 2026 года стартовало в Красноярском крае, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Охрана лесов является одной из задач национального проекта «Экологическое благополучие».
Трое десантников-пожарных Курагинского, Ермаковского и Красноярского авиаотделений Лесопожарного центра осваивают профессию летчика-наблюдателя. Обучение проходит в Авиационном учебном центре гражданской авиации в Шушенском. Сейчас они изучают теорию: воздушное право и навигацию, радиосвязь, авиационную метеорологию, лесозащиту и другие дисциплины. После этого им предстоит пройти десантную, аварийно-спасательную и тренажерную подготовку и подтвердить свою квалификацию полетами на реальных воздушных судах.
Кроме того, к новому пожароопасному сезону планируют обучить на вальщиков леса около 130 огнеборцев по всему краю, которые пока не имеют допуска к таким работам. Они изучат свойства древесины, технологию валки, методы рубки и технику безопасности. Практические навыки пожарные отрабатывают на лесосеке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.