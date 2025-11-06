Главные новости к вечеру 6 ноября 2025 года

Мишустин: порог уплаты НДС будет снижаться поэтапно
СВР узнала о плане Запада по совершению диверсии на ЗАЭС
Западные страны готовятся устроить диверсию на Запорожской ЗАЭС и возложить на Россию ответственность. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО отказываются слушать Россию, но при этом не могут понять позицию страны. Так он прокомментировал позицию генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что не обращает внимания на высказывания Владимира Путина.
ВС РФ сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска
«Отражены 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении», — заявило Минобороны России.