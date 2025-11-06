Ричмонд
Главные новости к вечеру 6 ноября 2025 года

Дайджест главных новостей к вечеру 6 ноября 2025. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Мишустин: порог уплаты НДС будет снижаться поэтапно

Источник: РИА "Новости"

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты с 2026 года, соответственно, при доходах 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

СВР узнала о плане Запада по совершению диверсии на ЗАЭС

Источник: РИА "Новости"

Западные страны готовятся устроить диверсию на Запорожской ЗАЭС и возложить на Россию ответственность. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путина

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО отказываются слушать Россию, но при этом не могут понять позицию страны. Так он прокомментировал позицию генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что не обращает внимания на высказывания Владимира Путина.

ВС РФ сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска

Источник: РИА "Новости"

«Отражены 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении», — заявило Минобороны России.

Politico: семь стран ЕС хотят ввести пошлины на товары из России

Источник: Reuters

Семь государств-членов Евросоюза призвали Европейскую комиссию рассмотреть введение пошлин на импорт ряда российских товаров, экспортная прибыль от которых в 2024 году достигла 5,4 миллиарда евро. С инициативой выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия.

