В Волгограде состоялся Всероссийский фестиваль русской кухни

Всероссийский фестиваль русской кухни провели 4 ноября, в День народного единства, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда, сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области. Развитие гастрономической привлекательности региона соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Километровый тематический забег в традиционных русских костюмах дал старт мероприятию. С 12:00 возле главной сцены началась работа гастрономических площадок: профессиональные повара приготовили для гостей множество блюд. В меню были ароматная уха, пшенная каша с тыквой, хрустящий хворост, блины «хохлома», рыбный расстегай, согревающие напитки с клюквой и брусникой и многое другое.
Параллельно гости могли посетить выставку ретроавтомобилей и ярмарку ремесленников, где волгоградские мастера представили плетеные корзины, короба и хлебницы, авторские шкатулки, имбирные пряники, обереговые куклы, одежду ручной работы и много другое. Все желающие смогли попробовать мед, травяные сборы, пастилу и чай из самовара с баранками. Также на главной сцене парка выступили творческие коллективы региона. Кульминационным моментом праздника стал торжественный разворот 100-метрового флага России.
Уточним, в течение всего ноября жители и гости Волгоградской области могут попробовать самобытные блюда русской кухни из специального меню на площадках фестиваля. Все предприятия питания-участники фестиваля отмечены наклейками с логотипом фестиваля — информация о них размещена, например, на странице Туристского информационного центра региона ВКонтакте или в ТГ-канале welcomevolgograd.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.