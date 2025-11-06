Правительство подготовило около 600 поправок к проекту бюджета

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство подготовило поправки к проекту федерального бюджета на 2026−2028 годы ко второму чтению в Госдуме, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Всего предлагается внести 590 поправок на общую сумму на трехлетний период более семи триллионов рублей», — сказал он.
Они коснутся как проекта федерального бюджета, так и налогового законодательства и сопутствующих актов. При их внесении министры учли предложения бизнеса и заинтересованных ведомств.
Так, для малого и среднего бизнеса будут поэтапно смягчать условия применения НДС: с 2026 года — при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027-го — 15 миллионов, а с 2028-го — 10 миллионов.
При этом для налогоплательщиков, впервые допустивших нарушение при его выплате, могут установить мораторий на привлечение к ответственности.
Учтены и предложения предпринимателей о сохранении некоторых действующих мер:
возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах;льготного режима для ИТ-компаний при реализации прав на собственные разработки.
«Что должно, на наш взгляд, быть стимулом для дальнейшего укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета страны. Все эти инициативы не предусматривают изменения общего объема расходов, а вносят коррективы, которые учитывают специфику конкретных отраслей и, как следствие, помогают лучше раскрыть их потенциал».
Значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности, в том числе — потребностей спецоперации. Остальные изменения можно разделить на три группы:
связанные с национальными проектами и перераспределением зарезервированных на них ресурсов;касающиеся перераспределения бюджетных ассигнований в рамках государственных программ;относящиеся к налоговой сфере;
В последнем из перечисленных блоков предлагаются льготы для россиян:
освобождение от НДФЛ доходов по банковским депозитам ИП, которые платят налоги в специальных режимах, в частности, в виде единого сельхозналога или по упрощенной системе налогообложения;единовременная компенсационная льгота для освобождения от уплаты налога на доходы участников программы «Земский тренер»;льгота по транспортному налогу для героев России;освобождение физических лиц от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам в зоне действия режимов чрезвычайного положения и КТО, предусматривающих временное отселение жителей.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также в первом чтении приняли проект бюджета Соцфонда на трехлетний период. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
Проект бюджета.
Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Поддержка семьи.
Заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей. Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в этом году. Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
Здравоохранение.
Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме. Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту «Семья». «Детский бюджет» превысит десять триллионов.
Национальные проекты.
На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона. Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ. Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов. Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.
Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения. Регионы в 2025—2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно. Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026—2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.
Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор. Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС. Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.