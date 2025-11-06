Магнитная буря высшего уровня мощности маловероятна 7 ноября

«Математические модели по-прежнему настаивают, что удар по магнитосфере Земли завтра будет краевым, и наиболее плотные фронтальные части плазменных облаков пройдут мимо планеты. При таком варианте геомагнитный индекс Kp должен удержаться под порогом G4, и возможность выхода бурь на высший уровень G5 считается маловероятной», — говорится в сообщении.