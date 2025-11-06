Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростова сообщили о звуках сирены в центре города

Сигнал тревоги во время воздушной опасности включили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Днем 6 ноября жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о включении сирены. Сигнал тревоги был слышен некоторое время.

Также сегодня оповещение о воздушной опасности поступило от управления МЧС. Немного позже губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в период с 15 часов военные уничтожили БПЛА в Новошахтинске. По словам главы региона, пострадавших среди людей нет.

Напомним, в ночь на 6 ноября силы ПВО ликвидировали угрозу в пяти районах Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше