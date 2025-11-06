Жители Ростова сообщили о звуках сирены в центре города

Также сегодня оповещение о воздушной опасности поступило от управления МЧС. Немного позже губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в период с 15 часов военные уничтожили БПЛА в Новошахтинске. По словам главы региона, пострадавших среди людей нет.