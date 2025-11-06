Жители Ростова сообщили о звуках сирены в центре города

Днем 6 ноября жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о включении сирены. Сигнал тревоги был слышен некоторое время.
Напомним, в ночь на 6 ноября силы ПВО ликвидировали угрозу в пяти районах Ростовской области.
