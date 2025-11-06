Эксперт назвала шесть уловок продавцов в «черную пятницу»

Четвертая уловка — это контраст восприятия за счет искусственного завышения цен. «Очень часто за пару недель до распродажи ритейлеры начинают понемногу поднимать цену — и в итоге товар дорожает на 20%, 30%, 50%, 100% или даже в разы. После чего “раздутая” цена в дни распродажи получает “огромную” скидку. Покупатель уверен, что сэкономил, а продавец реализует товар по цене, что у него и была пару недель назад до накрутки», — предупреждает Андреева.