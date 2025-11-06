Ричмонд
Последняя часть монумента снята: демонтаж памятника Салавату Юлаеву в Уфе завершился

В Уфе завершили демонтаж памятника Салавату Юлаеву.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 ноября, в Уфе подошел к концу демонтаж памятника Салавату Юлаеву. Как сообщает Telegram-канал «Салават Юлаев. Реставрация», постамента сняли последнюю часть монумента — нижнюю часть фигуры коня.

Демонтаж проводился в порядке, обратном исторической сборке памятника. Специалисты предварительно тщательно изучили состояние как самого монумента, так и его основания. Для безопасного перемещения массивных деталей использовалась специальная техника.

Теперь все элементы памятника будут перевезены в специализированный цех в Уфе, где вскоре начнется основной этап реставрационных работ. Главная задача — вернуть монументу первоначальный облик и обеспечить его долговременную сохранность.

Работы ведутся под кураторством Российской академии художеств при надзоре Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии, Западно-Уральского управления Ростехнадзора и Наблюдательного совета по вопросу сохранения памятника.

Реставрацию обещают завершить в 2027 году, обновленный памятник планирую вернуть на свое место к 60-летнему юбилею монумента.

