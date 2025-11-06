Лукашенко удивился, зачем белорусы тратят деньги на «ерунду» от Gucci и Versace

Александр Лукашенко заметил, что в Беларуси все есть для этой отрасли. Например, кожами для производства пальто, курток или обуви может обеспечивать крупное предприятие в Гатово под Минском. Здесь же он обратил внимание на то, что белорусская продукция широко востребована в России, где на ярмарках «к вечеру ничего нет». И поэтому торговля уже на неделю берет запасы продукции, идут фуры с белорусской продукцией.