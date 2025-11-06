Лукашенко удивился, зачем белорусы тратят деньги на «ерунду» от Gucci и Versace

Президент Беларуси Александр Лукашенко удивился, зачем белорусы тратят деньги на «ерунду» от «Гуччи» и «Версаче», сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер сказал, что важно выбирать продукцию отечественных производителей и брендов. И удивился, что белорусы выбирают заграничные бренды.
— Все от «Гуччи» и «Версаче», все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем вы тратите на ерунду такие деньги, — заметил он.
При этом Лукашенко сказал, что следует покупать свое, которое будет нормально носиться. А еще сказал, что можно предлагать, что нужно шить и производить. Глава страны рассказал, что в Беларуси уже «дернули» отечественный легпром, заменили руководство.
— Сейчас и за них возьмусь, — пообещал лидер республики.
Александр Лукашенко заметил, что в Беларуси все есть для этой отрасли. Например, кожами для производства пальто, курток или обуви может обеспечивать крупное предприятие в Гатово под Минском. Здесь же он обратил внимание на то, что белорусская продукция широко востребована в России, где на ярмарках «к вечеру ничего нет». И поэтому торговля уже на неделю берет запасы продукции, идут фуры с белорусской продукцией.
В продолжение темы Лукашенко добавил, что пока люди стремятся покупать товары зарубежных брендов, белорусские предприятия, производящие аналогичную продукцию, не могут ее продать.
— Можно было на этом предприятии купить. Может быть, даже попроще. Свое надо одевать, — посоветовал глава Беларуси.
Также Александр Лукашенко сказал, чего приходится более чем по тонне на каждого белоруса.
Еще белорусский президент потребовал принять решение по лечению зубов в Беларуси выехавшими из страны: «Бесплатно ничего не бывает». И еще белорусский лидер сказал, что из Беларуси в Польшу уехало 10−12 тысяч человек.