Угрозу БПЛА сняли в Ростовской области

Напомним, предупреждение о воздушной опасности объявили сегодня днем. Для защиты от потенциальной угрозы всем советовали временно уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.
Известно, что в течение дня в Новошахтинске уничтожили БПЛА, а прошедшей ночью силы ПВО ликвидировали угрозу в пяти районах области.
