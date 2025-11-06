Ричмонд
Угрозу БПЛА сняли в Ростовской области

Предупреждение о беспилотной опасности отменили по всей Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 ноября в Ростовской области сняли угрозу БПЛА. Об этом сообщили в приложении МЧС в 16:09.

Напомним, предупреждение о воздушной опасности объявили сегодня днем. Для защиты от потенциальной угрозы всем советовали временно уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.

Известно, что в течение дня в Новошахтинске уничтожили БПЛА, а прошедшей ночью силы ПВО ликвидировали угрозу в пяти районах области.

