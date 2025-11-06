Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До завершения проходки станции метро Театральная в Самаре осталось 60 метров

Проходку тоннеля новой станции метро в Самаре завершают раньше срока.

Всего 60 метров осталось до завершения проходки тоннеля на новой станции метро «Театральная» в Самаре. Об этом рассказали в правительстве региона. Работы завершаются раньше срока, по плану, это произойдет уже в ноябре.

«Тоннелепроходческий механизированный комплекс уже прошел под землей 1526 из 1586 метров будущего левого перегонного тоннеля», — уточнила пресс-служба облправительства.

При этом правый тоннель новой станции был готов весной. Параллельно с прокладкой левого тоннеля рабочие монтируют тоннельные обделки: им осталось установить 43 кольца из 1133.

После этого предстоит проложить пути и коммуникации, выполнить отделку и благоустройство. Напомним, что достроить станцию планируют в 2027 году.