До завершения проходки станции метро Театральная в Самаре осталось 60 метров

Всего 60 метров осталось до завершения проходки тоннеля на новой станции метро «Театральная» в Самаре. Об этом рассказали в правительстве региона. Работы завершаются раньше срока, по плану, это произойдет уже в ноябре.
«Тоннелепроходческий механизированный комплекс уже прошел под землей 1526 из 1586 метров будущего левого перегонного тоннеля», — уточнила пресс-служба облправительства.
При этом правый тоннель новой станции был готов весной. Параллельно с прокладкой левого тоннеля рабочие монтируют тоннельные обделки: им осталось установить 43 кольца из 1133.
После этого предстоит проложить пути и коммуникации, выполнить отделку и благоустройство. Напомним, что достроить станцию планируют в 2027 году.