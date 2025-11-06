Путин дал совет юным фигуристам

Путин в ходе поездки в Самару прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», где пообщался со спортсменами. Во время осмотра ледовой площадки для президента исполнили номер юные фигуристы. После этого глава государства побеседовал со спортсменами. Один из них спросил Путина, какой совет он может дать подросткам, которые только начинают заниматься спортом.