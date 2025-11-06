Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 ледовых городков подготовят для уфимцев к Новому году

В Уфе к Новому году появятся 13 ледовых городков.

Источник: Комсомольская правда

Уфе стартовала подготовка к новогодним праздникам. Сегодня ноября перед входом в парк «Волна» установили первую праздничную ель высотой 20 метров. Как сообщает мэрия, в столице Башкирии будет оформлено 13 центральных новогодних площадок.

Первая ель была безвозмездно передана городу жительницей микрорайона Затон. Дерево возрастом 60 лет выросло на территории частного домовладения. Установку и транспортировку осуществили работники Службы по благоустройству Ленинского района.

Согласно планам администрации, традиционные пиксельные ели появятся на следующих площадках:

— площадь имени Ленина (пиксельная ель);

— конгресс-холл «Торатау» (пиксельная ель);

— парк «Волна» (Ленинский район);

— парк «Демский» (Дёмский район);

— площадь имени Серго Орджоникидзе (Орджоникидзевский район);

— сквер «Юнармейцев» на ул. Мубарякова (Кировский район);

— сквер «Времена года» на ул. Булата Имашева (Кировский район);

— площадь перед ДК «Моторостроитель» (Калининский район);

— у дома № 11 по ул. Георгия Мушникова (Калининский район);

— у дома № 31 по ул. Мелеузовская (Калининский район);

— парк «Кашкадан» (Октябрьский район);

— площадь перед Дворцом спорта (Октябрьский район);

— площадь перед Уфимской детской филармонией (Советский район).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.