13 ледовых городков подготовят для уфимцев к Новому году

Уфе стартовала подготовка к новогодним праздникам. Сегодня ноября перед входом в парк «Волна» установили первую праздничную ель высотой 20 метров. Как сообщает мэрия, в столице Башкирии будет оформлено 13 центральных новогодних площадок.
Первая ель была безвозмездно передана городу жительницей микрорайона Затон. Дерево возрастом 60 лет выросло на территории частного домовладения. Установку и транспортировку осуществили работники Службы по благоустройству Ленинского района.
Согласно планам администрации, традиционные пиксельные ели появятся на следующих площадках:
— площадь имени Ленина (пиксельная ель);
— конгресс-холл «Торатау» (пиксельная ель);
— парк «Волна» (Ленинский район);
— парк «Демский» (Дёмский район);
— площадь имени Серго Орджоникидзе (Орджоникидзевский район);
— сквер «Юнармейцев» на ул. Мубарякова (Кировский район);
— сквер «Времена года» на ул. Булата Имашева (Кировский район);
— площадь перед ДК «Моторостроитель» (Калининский район);
— у дома № 11 по ул. Георгия Мушникова (Калининский район);
— у дома № 31 по ул. Мелеузовская (Калининский район);
— парк «Кашкадан» (Октябрьский район);
— площадь перед Дворцом спорта (Октябрьский район);
— площадь перед Уфимской детской филармонией (Советский район).
