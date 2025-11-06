В Воронеже реорганизовали и переименовали некоторые отделы ЗАГС

С 7 ноября в Воронеже вступили в силу изменения в структуре органов записи актов гражданского состояния. Соответствующее постановление выпустило правительство Воронежской области. Главными нововведениями стали введение единой нумерации для городских отделов, объединение двух из них и расширение графика работы в самых загруженных филиалах.
Ключевые изменения в структуре:
· Отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов переименован в отдел ЗАГС № 1 (пл. Ленина, 11).
· Отделы ЗАГС Железнодорожного и Левобережного районов объединены в единый отдел ЗАГС № 2 (ул. 25 января, 4).
· Отдел ЗАГС Коминтерновского района теперь называется отделом ЗАГС № 3 (ул. Карпинского, 2).
· Отдел ЗАГС Советского района преобразован в отдел ЗАГС № 4 (ул. Олеко Дундича, 23).
· Специализированный отдел ЗАГС стал отделом ЗАГС № 5 (Ленинский пр-т, 154).
· Отдел ЗАГС Борисоглебского района сменил название на отдел ЗАГС Борисоглебского городского округа (г. Борисоглебск, Северный мкр-н, 42).
Важно, что все переименованные и реорганизованные отделы не меняют своих фактических адресов.
Удобство для горожан
Специально для повышения доступности услуг два самых востребованных отдела — № 1 и № 2 — переходят на шестидневный режим работы. Теперь жители смогут обратиться в них с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).