В Воронеже реорганизовали и переименовали некоторые отделы ЗАГС

Специально для повышения доступности услуг два самых востребованных отдела — № 1 и № 2 — переходят на шестидневный режим работы. Теперь жители смогут обратиться в них с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).