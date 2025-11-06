В Ростовской области предложили получать электроэнергию из Таганрогского залива

— Компенсационные течения имеют не меньшее, а часто даже преобладающее значение. Проанализированы результаты измерений течений на буйковых станциях. Ежедневно возникают течения со скоростями до 0,5 м/с даже в штилевых условиях. Возможно, в будущем получится раскрыть этот энергетический потенциал Азовского моря, — прокомментировал заведующий лабораторией многокомпонентного мониторинга периодически пересыхающих акваторий юга России ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Клим Григоренко.