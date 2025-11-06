Ричмонд
В Ростовской области предложили получать электроэнергию из Таганрогского залива

Течение Таганрогского залива оказалось потенциальным источником электроэнергии на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области течение Таганрогского залива предложили использовать для получения электроэнергии. Исследования были опубликованы в журнале «Доклады Российской академии наук. Науки о Земле», сообщают в ЮНЦ РАН.

Эксперты указали на возможность применения бесплотинных гидроэлектростанций, в теории они могут стать альтернативой приливным электростанциям. Подобные объекты не требуют строительства дорогих плотин, перегораживающих узкие заливы для увеличения приливной волны.

— Компенсационные течения имеют не меньшее, а часто даже преобладающее значение. Проанализированы результаты измерений течений на буйковых станциях. Ежедневно возникают течения со скоростями до 0,5 м/с даже в штилевых условиях. Возможно, в будущем получится раскрыть этот энергетический потенциал Азовского моря, — прокомментировал заведующий лабораторией многокомпонентного мониторинга периодически пересыхающих акваторий юга России ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Клим Григоренко.

Добавим, ранее стало известно об успешном восстановлении численности осетровых.

