Головченко сказал об интеграции системы мгновенных платежей Беларуси и России, чтобы по QR-коду оплачивать покупки

О времени, когда система мгновенных платежей полноценно заработает в Беларуси, в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко.
По его словам, эта система работает уже 2019 года, но исключительно только между физическими либо между юридическими лицами. А в рост система мгновенных платежей пойдет, когда к ней подключатся торговля и сервис.
«Когда человек может, скажем, по QR-коду заплатить за полученные товары и услуги, за покупки, за ресторан, кафе и так далее», — разъяснил Роман Головченко.
Глава Нацбанка отметил, что полноценная эксплуатация системы мгновенных платежей в Беларуси намечена на конец года.
«Но подключение к этой системе будет проводиться постепенно», — отметил Роман Головченко.
Крупные белорусские банки и крупные объекты торговли будут подключены к ней в середине 2026 года. К концу 2026-го уже все банки будут работать с системой мгновенных платежей.
Роман Головченко обозначил и плюсы этой системы, а именно избегание иностранных платежных систем, которые периодически несут своим клиентам сложности.
Следующим шагом станет интеграция белорусской системы мгновенных платежей с российской, что даст возможность по QR-коду оплачивать покупки в двух странах.
