Головченко сказал об интеграции системы мгновенных платежей Беларуси и России, чтобы по QR-коду оплачивать покупки

Интеграция ждет систему мгновенных платежей по QR-коду Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

О времени, когда система мгновенных платежей полноценно заработает в Беларуси, в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

По его словам, эта система работает уже 2019 года, но исключительно только между физическими либо между юридическими лицами. А в рост система мгновенных платежей пойдет, когда к ней подключатся торговля и сервис.

«Когда человек может, скажем, по QR-коду заплатить за полученные товары и услуги, за покупки, за ресторан, кафе и так далее», — разъяснил Роман Головченко.

Глава Нацбанка отметил, что полноценная эксплуатация системы мгновенных платежей в Беларуси намечена на конец года.

«Но подключение к этой системе будет проводиться постепенно», — отметил Роман Головченко.

Крупные белорусские банки и крупные объекты торговли будут подключены к ней в середине 2026 года. К концу 2026-го уже все банки будут работать с системой мгновенных платежей.

Роман Головченко обозначил и плюсы этой системы, а именно избегание иностранных платежных систем, которые периодически несут своим клиентам сложности.

Следующим шагом станет интеграция белорусской системы мгновенных платежей с российской, что даст возможность по QR-коду оплачивать покупки в двух странах.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко удивился, зачем белорусы тратят деньги на «ерунду» от Gucci и Versace.

Мы писали, что в Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически.

А еще Минздрав определил болезни, которые можно лечить в санаториях Беларуси.

