В Калининградской области 7 ноября на час закроют границу с Литвой

В Калининградской области на час закроют границу с Литвой. Об этом сообщает региональная таможня со ссылкой на ФКГУ Росгранстрой.
В пятницу, 7 ноября, на МАПП «Чернышевское» с 11:00 до 12:00 будут проводить испытания для подключения инспекционно-досмотрового комплекса к трансформаторной подстанции. В связи с этим пункт пропуска временно лишится электричества. Водителей попросили учитывать изменения в расписании при планировании поездок через границу.
В четверг, 5 ноября, поезд № 147 Москва — Калининград опоздал более чем на четыре часа из-за сбоя информационной системы службы охраны с литовской стороны.