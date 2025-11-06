В Калининградской области 7 ноября на час закроют границу с Литвой

В пятницу, 7 ноября, на МАПП «Чернышевское» с 11:00 до 12:00 будут проводить испытания для подключения инспекционно-досмотрового комплекса к трансформаторной подстанции. В связи с этим пункт пропуска временно лишится электричества. Водителей попросили учитывать изменения в расписании при планировании поездок через границу.