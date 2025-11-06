Глава ГУ МВД по Ростовской области связал рост числа мигрантов с ценой патентов

— Если в других субъектах действуют десятки запретов, то в Ростовской области их всего два. Да, сельское хозяйство и промышленность области остро нуждаются в кадрах. Но в первую очередь необходимо привлекать высокопрофессиональных специалистов, и для них есть определенное послабление: им необязательно досконально знать русский язык.