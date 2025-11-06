Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ГУ МВД по Ростовской области связал рост числа мигрантов с ценой патентов

Резкий рост числа мигрантов в Ростовской области объяснил начальник полиции.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Главного управления МВД по Ростовской области Александр Речицкий назвал главную причину кратного роста регистрации мигрантов в регионе. Об этом руководитель донского главка заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 6 ноября. По его словам, только за последние полгода на учет в регионе встали более 93 тысяч иностранцев.

— Такой резкий рост объясняется в первую очередь экономическими причинами. Стоимость трудового патента в Ростовской области не превышает шести тысяч рублей. Это значительно ниже, чем в большинстве других регионов. В том же Краснодарском крае он стоит порядка десяти тысяч, — уточнил Александр Речицкий.

Еще одним фактором привлекательности региона стало малое количество ограничений для трудоустройства.

— Если в других субъектах действуют десятки запретов, то в Ростовской области их всего два. Да, сельское хозяйство и промышленность области остро нуждаются в кадрах. Но в первую очередь необходимо привлекать высокопрофессиональных специалистов, и для них есть определенное послабление: им необязательно досконально знать русский язык.

При этом власти уделяют особое внимание контролю за мигрантами. Правоохранительные органы постоянно проводят рейды.

— Они знают всех работодателей и места концентрации иностранцев. Активно применяется принцип ответственности нанимателя. За каждое нарушение мигранта должен отвечать его работодатель.

Так, за последнее время за системные нарушения к административной ответственности привлекли 108 работодателей. Сумма наложенных штрафов составила 68 миллионов рублей. Такая политика, по словам Речицкого, является принципиальной позицией ведомства.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

В Ростовской области предложили повысить стоимость патента для мигрантов.