Глава ГУ МВД по Ростовской области связал рост числа мигрантов с ценой патентов

Начальник Главного управления МВД по Ростовской области Александр Речицкий назвал главную причину кратного роста регистрации мигрантов в регионе. Об этом руководитель донского главка заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 6 ноября. По его словам, только за последние полгода на учет в регионе встали более 93 тысяч иностранцев.
— Такой резкий рост объясняется в первую очередь экономическими причинами. Стоимость трудового патента в Ростовской области не превышает шести тысяч рублей. Это значительно ниже, чем в большинстве других регионов. В том же Краснодарском крае он стоит порядка десяти тысяч, — уточнил Александр Речицкий.
Еще одним фактором привлекательности региона стало малое количество ограничений для трудоустройства.
— Если в других субъектах действуют десятки запретов, то в Ростовской области их всего два. Да, сельское хозяйство и промышленность области остро нуждаются в кадрах. Но в первую очередь необходимо привлекать высокопрофессиональных специалистов, и для них есть определенное послабление: им необязательно досконально знать русский язык.
При этом власти уделяют особое внимание контролю за мигрантами. Правоохранительные органы постоянно проводят рейды.
— Они знают всех работодателей и места концентрации иностранцев. Активно применяется принцип ответственности нанимателя. За каждое нарушение мигранта должен отвечать его работодатель.
Так, за последнее время за системные нарушения к административной ответственности привлекли 108 работодателей. Сумма наложенных штрафов составила 68 миллионов рублей. Такая политика, по словам Речицкого, является принципиальной позицией ведомства.
