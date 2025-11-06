День Октябрьской революции: дата, история и традиции праздника

В России 7 ноября ежегодно отмечают День Октябрьской революции 1917 года. Эта памятная дата посвящена одному из важнейших событий отечественной истории начала XX века, в результате которого в стране, да и в мире, произошли кардинальные перемены. Как менялось отношение к этому событию, что мы праздновали 7 ноября раньше и что отмечаем сейчас — в материале «Газеты.Ru».