На очередных выходных в Уфе проведут сельхозярмарки

8 и 9 ноября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

8 и 9 ноября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которой жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В субботу торговые точки будут организованы на участке дороги по улице Правды от Новороссийской до Ухтомского, перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, возле парка «Волна», на площадках по улице Рабкоров, 3,5,7 и 20 и на площади перед Дворцом спорта.

— В воскресенье ярмарки продолжатся на всех площадках, за исключением улицы Правды и парка «Волна», — заявили в мэрии.

В оба дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.

В мэрии отметили, что для проведения ярмарки в Демском районе с 07:00 до 16:00 8 ноября будет перекрыт участок улицы Правды. В администрации рекомендуют учитывать это при планировании поездок.

Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.

