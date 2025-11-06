В Ростовской области бизнес заплатил 68 млн рублей штрафов за мигрантов

— По словам Речицкого, значительный приток мигрантов в регион имеет экономические причины. Стоимость трудового патента в Ростовской области не превышает шести тысяч рублей. Это одна из самых низких цен в стране. Одновременно в регионе действует всего два ограничения для трудоустройства иностранцев. В других субъектах их десятки.