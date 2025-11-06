В Ростовской области бизнес заплатил 68 млн рублей штрафов за мигрантов

В Ростовской области за последние полгода за системные нарушения миграционного законодательства оштрафованы 108 организаций. Сумма наложенных штрафов составила 68 миллионов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 6 ноября, рассказал начальник ГУ МВД по Донскому региону Александр Речицкий.
— По словам Речицкого, значительный приток мигрантов в регион имеет экономические причины. Стоимость трудового патента в Ростовской области не превышает шести тысяч рублей. Это одна из самых низких цен в стране. Одновременно в регионе действует всего два ограничения для трудоустройства иностранцев. В других субъектах их десятки.
При этом власти держат на контроле ситуацию с правонарушениями.
— Полиция регулярно проводит рейды. Правоохранители знают всех работодателей и места проживания мигрантов. За каждое нарушение, совершенное иностранцем, теперь несут ответственность его наниматели. Это принципиальная позиция руководства областного МВД.
